Фермер упал в яму с зерном и оказался погребен заживо В Айове 74-летний фермер погиб в силосной яме для зерна

Фермер погиб в американском штате Айова, случайно упав в силосную яму для хранения зерна и задохнувшись под его толщей, сообщает People. Прибывшие на вызов полицейские извлекли мужчину из-под семян, но он уже не подавал признаков жизни.

Обстоятельства происшествия и личность погибшего пока не разглашаются. Известно лишь, что 74-летний пенсионер не сумел самостоятельно выбраться из зерновой ловушки и был погребен заживо.

