19 февраля 2026 в 20:13

Фермер упал в яму с зерном и оказался погребен заживо

В Айове 74-летний фермер погиб в силосной яме для зерна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фермер погиб в американском штате Айова, случайно упав в силосную яму для хранения зерна и задохнувшись под его толщей, сообщает People. Прибывшие на вызов полицейские извлекли мужчину из-под семян, но он уже не подавал признаков жизни.

Обстоятельства происшествия и личность погибшего пока не разглашаются. Известно лишь, что 74-летний пенсионер не сумел самостоятельно выбраться из зерновой ловушки и был погребен заживо.

Ранее на железнодорожном вокзале польского города Пабьянице обнаружено тело пожилой женщины под составом поезда Вроцлав — Белосток. Следствие предположило, что пенсионерка упала на рельсы, после чего вагоны проехали по ней. Вскрытие показало, что смерть наступила от обильной кровопотери, вызванной частичным отчленением ноги и переломом таза.

Кроме того, в индийском заповеднике Тадоба-Андхари тигр напал на 75-летнего фермера Уддхава Варлу Мохурле, который ранним утром зашел в лес по нужде и был насмерть растерзан хищником. Это уже третье нападение больших кошек на людей в данном районе с начала 2026 года.

