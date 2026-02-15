Поезд проехал по упавшей на рельсы пенсионерке Женщина погибла под поездом в польском Пабьянице

Пенсионерка погибла на железнодорожном вокзале в польском городе Пабьянице, передает Gazeta.pl. По данным следствия, она могла упасть на рельсы, после чего по телу проехал поезд.

Тело было обнаружено под составом поезда Вроцлав — Белосток. Однако выяснилось, что женщина собиралась уехать другим рейсом, который отправился без нее, но с ее багажом. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стала большая кровопотеря из-за частичной ампутации ноги, а также перелом таза. Прокуратура возбудила уголовное дело, ведется расследование.

Ранее заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, член КПРФ Роман Султашов заявил, что все железнодорожные переезды в России следует оснастить светофорами. По его словам, это необходимо для повышения безопасности и снижения аварийности на данных участках.

Тем временем в Дудинке грузовой автомобиль насмерть сбил 15-летнюю девочку. Трагедия произошла днем в районе гаражного массива около объездной дороги, когда школьница проходила мимо, а прицеп грузовика совершил на нее наезд.