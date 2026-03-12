Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 04:13

Глава немецкого концерна предупредил об острой нехватке снарядов в Европе

NZZ: глава Rheinmetall заявил о дефиците снарядов и бронетехники в Европе

Глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил о катастрофическом дефиците боеприпасов в Европе и резком росте спроса на бронетехнику. По его словам, в случае военного конфликта имеющихся запасов странам НАТО хватит лишь на несколько дней.

Паппергер подчеркнул, что наиболее остро сейчас стоит вопрос именно пополнения арсеналов. Он отметил, что до 2022 года Rheinmetall выпускал около 70 тыс. артиллерийских снарядов в год, но к 2030 году планирует увеличить объем производства до 1,5 млн единиц, что превысит текущие показатели США.

В случае чрезвычайной ситуации запасы были бы израсходованы в течение нескольких дней, — заявил Паппергер.

Помимо боеприпасов, Европа испытывает высокую потребность в бронетехнике. По мнению руководителя Rheinmetall, для сохранения мобильности войск в современных условиях, особенно с учетом угрозы со стороны дронов, наличие бронемашин является критически важным фактором.

