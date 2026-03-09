Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 16:43

Военэксперт объяснил, почему США сбросили НАТО со счетов

Ходаренок: США больше не нужно НАТО для выполнения боевых задач

Здание Пентагона Здание Пентагона Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Пентагоне и Белом доме больше не видят необходимости в НАТО для выполнения своих военных задач, заявил военный обозреватель радио «Вести ФМ» Михаил Ходаренок в беседе с ИС «Вести». Свою позицию эксперт проиллюстрировал сравнением с Солнечной системой: по его словам, соотношение военной мощи США и остальных членов Альянса аналогично массе Солнца, которая превышает 99% от общего веса остальных небесных тел.

В Пентагоне, в Белом доме пришли к выводу, что все свои задачи, которые могут стоять перед Соединенными Штатами, они могут решить и без НАТО, — сказал Ходаренок.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты не намерены задействовать принцип коллективной обороны Североатлантического альянса в связи с продолжающейся операцией в Иране. Он добавил, что пока у американской стороны нет соответствующих планов.

Между тем Politico со ссылкой на дипломатов сообщало, что власти США оказывают давление на Североатлантический альянс с целью сокращения некоторых миссий, в том числе в Ираке и Косово. По их словам, Вашингтон хочет добиться возвращения НАТО «к заводским настройкам».

США
НАТО
военные
армии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный госпиталь США в Германии срочно готовят к приему раненных
Глава неканонической УПЦ в тяжелом состоянии оказался на больничной койке
Миндич потребовал от депутата Рады Железняка выплатить компенсацию в $4,5
Гуменник в третий раз за карьеру выиграл финал Гран-при России
Фанат «Пройссена» выдернул кабель VAR ради спасения команды
Известная компания начала блокировать игры для россиян с PlayStation
Герой Украины погиб в сбитом ПВО самолете
«Тысяча рублей»: Лепс признался, что не знает цену популярного продукта
Россотрудничество сообщило первые детали атаки на Русский дом в Ливане
IT-эксперт объяснил, как предостеречься от установки вирусных приложений
«Непреднамеренные последствия»: глава ЕК о конфликте в Иране
Стали известны последствия конфликта в Ливане
В Иране состоялась церемония присяги на верность новому верховному лидеру
В Испании всерьез заговорили о выходе из НАТО
Дмитриев предсказал скорое возвращение российского газа в ЕС
Весенние ливни и тепло до +6? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стягивание войск под Сумы и неуязвимые «Елки»: новости СВО на вечер 9 марта
В ОАЭ рухнул вертолет с военными
Форсаж истребителей над Abraham Lincoln в Аравийском море попал на видео
На Украине задумались о беспрецедентном сокращении декретного отпуска
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.