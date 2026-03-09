Военэксперт объяснил, почему США сбросили НАТО со счетов Ходаренок: США больше не нужно НАТО для выполнения боевых задач

В Пентагоне и Белом доме больше не видят необходимости в НАТО для выполнения своих военных задач, заявил военный обозреватель радио «Вести ФМ» Михаил Ходаренок в беседе с ИС «Вести». Свою позицию эксперт проиллюстрировал сравнением с Солнечной системой: по его словам, соотношение военной мощи США и остальных членов Альянса аналогично массе Солнца, которая превышает 99% от общего веса остальных небесных тел.

В Пентагоне, в Белом доме пришли к выводу, что все свои задачи, которые могут стоять перед Соединенными Штатами, они могут решить и без НАТО, — сказал Ходаренок.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты не намерены задействовать принцип коллективной обороны Североатлантического альянса в связи с продолжающейся операцией в Иране. Он добавил, что пока у американской стороны нет соответствующих планов.

Между тем Politico со ссылкой на дипломатов сообщало, что власти США оказывают давление на Североатлантический альянс с целью сокращения некоторых миссий, в том числе в Ираке и Косово. По их словам, Вашингтон хочет добиться возвращения НАТО «к заводским настройкам».