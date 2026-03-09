Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 16:54

В ОАЭ рухнул вертолет с военными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вертолет рухнул в ОАЭ, сообщила пресс-служба Минобороны страны в соцсети X. При крушении погибли двое военных. Ведомство назвало причиной катастрофы технические неисправности. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Министерство обороны сообщает о гибели двух военнослужащих вооруженных сил в результате падения вертолета <...> во время выполнения ими своего национального долга на территории государства в понедельник, 9 марта, — сказано в сообщении.

Ранее четыре человека погибли при крушении учебного вертолета армии Ирана в центральной провинции Исфахан. Судно упало на овощной рынок в городе Дорче-Пиаз. Двое погибших были торговцами.

До этого военный вертолет AH-1S Cobra потерпел крушение в Южной Корее. Два человека, находившихся на борту, сразу после спасения оказались в критическом состоянии. Борт выполнял тренировочный полет.

Кроме того, в Ямало-Ненецком округе один человек пострадал при жесткой посадке вертолета Ми-8. На борту находились 10 человек, включая троих членов экипажа. Командир воздушного судна получил травму головы, бортмеханик повредил руку.

