Четыре человека погибли при падении военного вертолета в Иране

Четыре человека погибли при падении военного вертолета в Иране Fars: военный вертолет упал на рынок в Иране, экипаж и двое торговцев погибли

Четыре человека погибли при крушении учебного вертолета армии Ирана в центральной провинции Исфахан, сообщает агентство Fars. Отмечается что вертолет упал на овощной рынок в городе Дорче-Пиаз и двое погибших – торговцы.

В результате падения вертолета [близ города ] Хомейнишахра [провинции] Исфахан погибли пилот, помощник пилота и двое лавочников, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком округе. На борту находились 10 человек, включая троих членов экипажа. Одному человеку потребовалась амбулаторная помощь. Также стало известно, что командир воздушного судна получил травму головы, бортмеханик повредил руку. У одной женщины гипертонический криз, у остальных пассажиров легкие ушибы.

До этого военный вертолет AH-1S Cobra потерпел крушение в Южной Корее. По информации источника, два человека, находившихся на борту сразу после спасения находились в критическом состоянии. Борт выполнял тренировочный полет.