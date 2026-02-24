Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 10:25

Вертолет потерпел крушение в Иране

Вертолет армии Ирана потерпел крушение в провинции Исфахан

Вертолет армии Ирана Вертолет армии Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вертолет армии Ирана потерпел крушение в центральной провинции Исфахан, сообщило агентство IRNA. Спасатели тушат пожар, вспыхнувший на месте падения воздушного судна, данные о погибших и пострадавших не приводятся.

Около часа назад вертолет, принадлежавший армии Ирана, упал в районе садоводческого комплекса города Дорче, — говорится в сообщении.

Ранее в Перу 15 человек погибли при крушении военного вертолета. Трагический инцидент произошел в понедельник, 23 февраля. Точные причины и детали случившегося в данный момент выясняются.

До этого следователи завершили первоначальный осмотр места падения вертолета Robinson R44 в Амурской области. В ходе работ обнаружен и изъят телефон пилота, который может иметь значение для расследования. Вертолет пропал с радаров 19 февраля в Ромненском районе. Погибли трое — пилот и сотрудницы МВД и СК.

В начале февраля военный вертолет AH-1S Cobra потерпел крушение в Южной Корее. По информации источника, два человека, находившихся на борту сразу после спасения находились в критическом состоянии.

Иран
крушения
вертолеты
Исфахан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия расширила антироссийский санкционный список
«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве
В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram
«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Показано место, где Зеленский скрывался два года
Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью
Петербургский дворник рассказал о спасении выпавшего из окна мальчика
Раскрыто, почему сотрудники ДПС стали жертвами подрывника в Москве
Появились данные о полицейских, пострадавших при взрыве возле машины ДПС
СВР увидела проблески благоразумия Берлина в вопросе вооружения Киева
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.