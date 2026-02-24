Вертолет потерпел крушение в Иране

Вертолет армии Ирана потерпел крушение в центральной провинции Исфахан, сообщило агентство IRNA. Спасатели тушат пожар, вспыхнувший на месте падения воздушного судна, данные о погибших и пострадавших не приводятся.

Около часа назад вертолет, принадлежавший армии Ирана, упал в районе садоводческого комплекса города Дорче, — говорится в сообщении.

Ранее в Перу 15 человек погибли при крушении военного вертолета. Трагический инцидент произошел в понедельник, 23 февраля. Точные причины и детали случившегося в данный момент выясняются.

До этого следователи завершили первоначальный осмотр места падения вертолета Robinson R44 в Амурской области. В ходе работ обнаружен и изъят телефон пилота, который может иметь значение для расследования. Вертолет пропал с радаров 19 февраля в Ромненском районе. Погибли трое — пилот и сотрудницы МВД и СК.

В начале февраля военный вертолет AH-1S Cobra потерпел крушение в Южной Корее. По информации источника, два человека, находившихся на борту сразу после спасения находились в критическом состоянии.