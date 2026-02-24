Нутрициолог перечислила продукты, усиливающие хандру у детей Нутрициолог Стародубцева: сладости и белый хлеб могут усугубить хандру у детей

Сладости, белый хлеб и другая выпечка, а также крахмалистые продукты могут усугубить хандру у детей, заявила РИАМО нутрициолог Лилия Стародубцева. Она отметила, что сахар и быстрые углеводы — это основные провокаторы эмоциональных качелей у подрастающего поколения.

Быстрые углеводы провоцируют резкий скачок глюкозы в крови, за которым следует не менее стремительное падение, отметила Стародубцева. Именно в момент этого спада у ребенка возникают раздражительность, импульсивность и плаксивость. Такие перепады сахара напрямую влияют на поведение и активность детей.

Кроме того, избыток сахара создает благоприятную среду для размножения патогенной микрофлоры в кишечнике, включая грибки. Рацион с высоким содержанием сахара способствует росту микробных сообществ, которые ухудшают когнитивные функции, предупредила врач.

