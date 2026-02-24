Зимняя Олимпиада — 2026
Нутрициолог перечислила продукты, усиливающие хандру у детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сладости, белый хлеб и другая выпечка, а также крахмалистые продукты могут усугубить хандру у детей, заявила РИАМО нутрициолог Лилия Стародубцева. Она отметила, что сахар и быстрые углеводы — это основные провокаторы эмоциональных качелей у подрастающего поколения.

Быстрые углеводы провоцируют резкий скачок глюкозы в крови, за которым следует не менее стремительное падение, отметила Стародубцева. Именно в момент этого спада у ребенка возникают раздражительность, импульсивность и плаксивость. Такие перепады сахара напрямую влияют на поведение и активность детей.

Кроме того, избыток сахара создает благоприятную среду для размножения патогенной микрофлоры в кишечнике, включая грибки. Рацион с высоким содержанием сахара способствует росту микробных сообществ, которые ухудшают когнитивные функции, предупредила врач.

Ранее нутрициолог Юрий Брабечан заявил, что хронический стресс мешает похудеть даже при нормальном питании. По его словам, организм начинает запасать жир «на всякий случай».

