Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов

Оптовые закупки в гипермаркетах позволят существенно снизить затраты, заявила NEWS.ru маркетолог Надежда Александрова. По ее словам, сэкономить также помогут программы лояльности крупных торговый сетей.

Переход на систему еженедельных оптовых закупок и домашние заготовки — эффективная стратегия оптимизации личного бюджета. В крупных сетях стоимость единицы товара при покупке упаковками ниже на 15–20% по сравнению с магазинами формата «у дома». Рекомендую использовать приложения-агрегаторы для мониторинга актуальных цен. Формирование корзины из базовых продуктов, включая мясо, крупы, сезонные овощи, на неделю вперед позволяет зафиксировать расходы на уровне 5–7 тыс. рублей на небольшую семью, исключая импульсивные покупки, — посоветовала Александрова.

Она подчеркнула, что самостоятельное приготовление пищи экономически выгоднее, чем покупка готовых блюд, на 40–60%. Кроме того, по словам маркетолога, заморозка полуфабрикатов собственного приготовления помогает не только экономить деньги, но и эффективно планировать время.

Для достижения максимального результата советую внедрить использование программ лояльности: кешбэк и накопительные баллы в ретейле могут составить до 3 тыс. рублей экономии в месяц. Кроме того, выгоднее покупать товары под собственными торговыми марками сетей, поскольку они идентичны по качеству, но дешевле из-за отсутствия маркетинговых наценок. Также следует рассмотреть возможность применения бытовой техники, к примеру, мультиварки и морозильной камеры, для снижения себестоимости одного приема пищи, — заключила Александрова.

