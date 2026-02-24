Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 06:00

Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов

Маркетолог Александрова: оптовые закупки в гипермаркетах помогут сэкономить

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Оптовые закупки в гипермаркетах позволят существенно снизить затраты, заявила NEWS.ru маркетолог Надежда Александрова. По ее словам, сэкономить также помогут программы лояльности крупных торговый сетей.

Переход на систему еженедельных оптовых закупок и домашние заготовки — эффективная стратегия оптимизации личного бюджета. В крупных сетях стоимость единицы товара при покупке упаковками ниже на 15–20% по сравнению с магазинами формата «у дома». Рекомендую использовать приложения-агрегаторы для мониторинга актуальных цен. Формирование корзины из базовых продуктов, включая мясо, крупы, сезонные овощи, на неделю вперед позволяет зафиксировать расходы на уровне 5–7 тыс. рублей на небольшую семью, исключая импульсивные покупки, — посоветовала Александрова.

Она подчеркнула, что самостоятельное приготовление пищи экономически выгоднее, чем покупка готовых блюд, на 40–60%. Кроме того, по словам маркетолога, заморозка полуфабрикатов собственного приготовления помогает не только экономить деньги, но и эффективно планировать время.

Для достижения максимального результата советую внедрить использование программ лояльности: кешбэк и накопительные баллы в ретейле могут составить до 3 тыс. рублей экономии в месяц. Кроме того, выгоднее покупать товары под собственными торговыми марками сетей, поскольку они идентичны по качеству, но дешевле из-за отсутствия маркетинговых наценок. Также следует рассмотреть возможность применения бытовой техники, к примеру, мультиварки и морозильной камеры, для снижения себестоимости одного приема пищи, — заключила Александрова.

Ранее доктор экономических наук Юрий Шедько посоветовал экономить на мобильной связи, выбирая оптимальные тарифные опции. Он также отметил, что альтернативным способом снижения затрат может стать переход на другой пакет услуг.

Читайте также
Ветеринар ответил, как отучить собак выть в отсутствие хозяина
Life Style
Ветеринар ответил, как отучить собак выть в отсутствие хозяина
Кто такие рептилоиды: разбираемся в конспирологических теориях
Семья и жизнь
Кто такие рептилоиды: разбираемся в конспирологических теориях
Мед вместо сахара — полезная иллюзия стройности: почему натуральная сладость может мешать снижению веса
Общество
Мед вместо сахара — полезная иллюзия стройности: почему натуральная сладость может мешать снижению веса
Не блином единым: 10 шедевров масленичной выпечки — от кулебяки до хвороста
Семья и жизнь
Не блином единым: 10 шедевров масленичной выпечки — от кулебяки до хвороста
Нацбанк Украины выпустил еще одну банкноту с лозунгом пособников Гитлера
Европа
Нацбанк Украины выпустил еще одну банкноту с лозунгом пособников Гитлера
советы
продукты
деньги
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция Сербии задержала подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
Стало известно, как ВСУ мешают эвакуации мирных жителей в ДНР
Психолог дала необычный совет женщинам перед 8 Марта
Названы причины, почему артроз все чаще поражает молодых людей
«Останется без гроша»: в ЕС предсказали скорый крах Украины
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 февраля
США избавляются от памятных монет с лицом Зеленского
На вооружение МВД может поступить дрон будущего
Ветеринар ответил, как отучить собак выть в отсутствие хозяина
ВСУ уличили в особом интересе к атакам на российские школы
«Всегда осторожен»: Мединский смог донести до Украины важную информацию
Минское «Динамо» не смогло попасть в Сочи
Аделия Петросян осталась в Москве без багажа
Остались жена и дети: кем был погибший при взрыве машины ДПС инспектор
В российских детсадах появится список одобренных государством игрушек
Соцфонд озвучил, в каком регионе самый большой средний размер пенсий
Маск заключил военный нейросоюз с Пентагоном
Раскрыты сценарии возможной атаки США на Иран
«Деградация»: на Западе раскритиковали главу МИД Польши за слова об Украине
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.