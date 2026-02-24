Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 06:27

Стало известно, как ВСУ мешают эвакуации мирных жителей в ДНР

Боец Ворон: ВСУ автоматами и дронами срывают эвакуацию из Константиновки

FPV-дрон ВСУ FPV-дрон ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бойцы Вооруженных сил Украины силой удерживают мирное население в городе Константиновка (ДНР), не позволяя людям покинуть опасную зону, рассказал РИА Новости оператор беспилотных систем Южной группировки войск с позывным Ворон. Тех, кто пытается выйти, украинские военные разворачивают обратно под дулами автоматов.

По словам Ворона, зафиксированы не только случаи запугивания, но и прямого огневого поражения гражданских лиц. Военнослужащий поделился, что один из украинских дронов целенаправленно атаковал безоружную женщину.

Противник не выпускает мирных жителей, разворачивает их назад. Направляли на людей оружие <...> Видели, как украинский дрон сбрасывал боеприпас на женщину, — рассказал оператор БПЛА.

Ранее стало известно, что российские подразделения завершили зачистку села Бересток в Донбассе. Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, населенный пункт расположен в непосредственной близости от стратегически важного города Константиновка. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого сообщалось, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными более 1,5 млн военнослужащих. Только за первые недели 2026 года этот показатель вырос еще на 65 тыс. человек.

ВСУ
эвакуации
мирные жители
СВО
