Два десятка москвичей эвакуировали из-за пожара в многоэтажном доме Пожарные эвакуировали 20 человек из-за возгорания перекрытий дома в Москве

Межэтажные перекрытия и вентиляционный короб загорелись в жилом доме в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. При пожаре была проведена эвакуация 20 человек, пострадавших нет.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: Новорязанская улица, дом 36. Происходит скрытое горение межэтажных перекрытий и в вентиляционном коробе жилого дома, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о возгорании в районе Косогорского металлургического завода вечером. Причиной инцидента стало нарушение технологического процесса, приведшее к пожару на водороде. Экологическая ситуация в регионе остается безопасной, угрозы для окружающей среды нет, подчеркнул губернатор. Предприятие продолжает работу в штатном режиме, производственный процесс не остановлен.

В Белгородской области из-за повреждений в результате обстрела со стороны украинской армии фиксируются перебои с водой, теплом и светом. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. При обстреле на территории одного из объектов энергетической инфраструктуры начался пожар. Также повреждены окна многоквартирного дома.