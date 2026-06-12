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12 июня 2026 в 09:25

Возросло число пострадавших после попадания БПЛА в многоэтажку в Татарстане

Четыре человека пострадали в Нижнекамске после попадания дрона в многоэтажку

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Число пострадавших после попадания беспилотника в жилой дом в Нижнекамске увеличилось до четырех человек, все они доставлены в больницу, сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев в МАКСе. По его словам, состояние троих оценивается как удовлетворительное, четвертого — стабильное.

В Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу госпитализированы четверо пострадавших при попадании БПЛА в дом в Нижнекамске. Состояние троих удовлетворительное, с острой реакцией на стресс, под наблюдением врачей. У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию, — написал министр.

Ранее в Нижнекамске отменили все массовые мероприятия после атаки беспилотников на регион. Мэр города Радмир Беляев заявил, что решение принято в целях обеспечения безопасности жителей.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что три человека пострадали при попадании беспилотника в жилой дом в Татарстане. Жильцов дома эвакуировали, для них организуют пункт временного размещения. Минниханов также отметил, что на атакованных предприятиях ведется устранение последствий атаки.

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