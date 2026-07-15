Венгрия вряд ли откажется от углеводородов из РФ, поскольку российская нефть для республики — больше, чем просто экономика, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, дешевые и доступные ресурсы дают Будапешту возможность проводить независимый курс.

Для венгров нефть из России — больше, чем просто экономика. У Будапешта есть очевидная потребность вести самостоятельную политику, а не глушить ее в угоду ЕС. Дешевые и доступные российские углеводороды как раз и обеспечивают возможность проводить такой курс. Поэтому отказ от них маловероятен, — подчеркнул Вассерман.

Хотя в Венгрии сменилось правительство, говорить о существенных переменах в ее отношениях с РФ преждевременно, считает парламентарий. Так он отреагировал на заявление министра обороны республики Ромулуса Русин-Сенди о планах «закрыть дверь» для Москвы.

Слова Русин-Сенди — не показатель изменений в отношении России. В первую очередь это признак несогласованности мнений в новом венгерском правительстве, — полагает депутат.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что НАТО оказывает давление на Венгрию с целью разрыва ее отношений с Россией. Однако, по мнению эксперта, Будапешт не будет обрывать связи с Москвой.