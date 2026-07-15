Ушел из жизни российский писатель и священник РПАЦ Протопресвитер Михаил Ардов скончался в возрасте 88 лет

Писатель, публицист, мемуарист и протопресвитер Российской православной автономной церкви Михаил Ардов ушел из жизни, сообщил литературовед Николай Подосокорский в своем Telegram-канале. Священнику было 88 лет. Причина смерти не уточняется.

В возрасте 88 лет умер отец Михаил, русский писатель, публицист, мемуарист, священнослужитель, — говорится в публикации.

Михаил Ардов был клириком РПАЦ. Он также долгое время служил настоятелем церкви Царя-мученика Николая II и всех Новомучеников и Исповедников Российских на Головинском кладбище в Москве.

До этого российский художник Анатолий Заславский скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Его смерть назвали невосполнимой потерей для всего художественного сообщества города на Неве. Заславский создал множество монументально-декоративных работ, украсивших общественные здания Санкт-Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов.

Кроме этого, в возрасте 53 лет скончалась олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева. По имеющейся информации, она страдала от онкологического заболевания в тяжелой форме.