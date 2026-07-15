Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 20:50

Ушел из жизни российский писатель и священник РПАЦ

Протопресвитер Михаил Ардов скончался в возрасте 88 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Писатель, публицист, мемуарист и протопресвитер Российской православной автономной церкви Михаил Ардов ушел из жизни, сообщил литературовед Николай Подосокорский в своем Telegram-канале. Священнику было 88 лет. Причина смерти не уточняется.

В возрасте 88 лет умер отец Михаил, русский писатель, публицист, мемуарист, священнослужитель, — говорится в публикации.

Михаил Ардов был клириком РПАЦ. Он также долгое время служил настоятелем церкви Царя-мученика Николая II и всех Новомучеников и Исповедников Российских на Головинском кладбище в Москве.

До этого российский художник Анатолий Заславский скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Его смерть назвали невосполнимой потерей для всего художественного сообщества города на Неве. Заславский создал множество монументально-декоративных работ, украсивших общественные здания Санкт-Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов.

Кроме этого, в возрасте 53 лет скончалась олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева. По имеющейся информации, она страдала от онкологического заболевания в тяжелой форме.

Общество
смерти
священники
церковь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский вновь неожиданно перешел на русский язык во время выступления
В МО РФ озвучили, работали ли призывники весеннего периода в зоне СВО
«Это не случайность»: ВСУ уличили в убийстве атомщика ЗАЭС
Зеленский уволил главу Минобороны: триумф ударов России, прогноз СВО
Россиян задержали в Стамбуле из-за чтения Библии: что известно, причины
«Беспрецедентные масштабы»: Балицкий высказался об атаках ВСУ
Футболист «Спартака» выбыл из команды на пять месяцев
Над российскими регионами сбили 155 украинских БПЛА
Захарова обратилась к МАГАТЭ после убийства главного инженера ЗАЭС
Раскрыто, чего добиваются ВСУ атаками на ЗАЭС
Аренда жилья по наследству: в Госдуме готовят выгодную альтернативу ипотеке
Ушел из жизни российский писатель и священник РПАЦ
«Зачем мне кость брошенная?»: Распутина отказалась от «позорной» пенсии
Молодой хоккеист разбился насмерть на мопеде
ВСУ убили главного инженера Запорожской АЭС
Лавров обвинил Запад в поставках оружия террористам через ВСУ
Четыре священника из ЛНР оказались в базе «Миротворца»
СК раскрыл детали убийства экс-мэра Луганска, подорванного бомбой в рюкзаке
«Творческий экстаз»: Бледанс рассказала, с каким режиссером хочет работать
Стало известно, кого Зеленский «протолкнет» на пост главы Минобороны
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.