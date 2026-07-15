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15 июля 2026 в 15:54

Скончался известный художник и основатель «Безнадежных живописцев»

Художник Анатолий Заславский умер в возрасте 86 лет после долгой болезни

Анатолий Заславский Анатолий Заславский Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Российский художник Анатолий Заславский скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни, сообщается на странице Санкт-Петербургского союза художников в социальной сети «ВКонтакте». Его смерть назвали невосполнимой потерей для всего художественного сообщества города на Неве.

15 июля 2026 года после продолжительной болезни скончался Анатолий Савельевич Заславский, — говорится в сообщении.

О времени и месте прощания с живописцем станет известно позднее. Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. После переезда в Ленинград он окончил Высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. В 2002 году основал художник творческое объединение «Безнадежные живописцы».

Заславский создал множество монументально-декоративных работ, украсивших общественные здания Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов. Произведения мастера хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, в музеях Перми, Петрозаводска и Хабаровска.

Ранее стало известно о смерти американского политического карикатуриста Пэта Олифанта. Ему было 90 лет. Художник скончался в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Олифант более 60 лет создавал политические карикатуры, которые публиковались более чем в 500 газетах.

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