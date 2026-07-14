Стала известна возможная причина смерти олимпийской чемпионки Куклевой

Вероятной причиной смерти олимпийской чемпионки по биатлону Галины Куклевой стала онкология, сообщил ТАСС двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Спортсменка умерла в возрасте 53 лет.

Знаю, что у нее была онкология в тяжелой форме, — сказал Васильев.

Прощание с биатлонисткой пройдет 16 июля в Тюмени. Ее похоронят на родине в Ишимбае (Башкортостан).

Куклева стала олимпийской чемпионкой в спринте на Играх 1998 года в Нагано, а также завоевала серебро на той Олимпиаде и бронзу Игр 2002 года в эстафете. Она была трехкратной чемпионкой мира и победительницей чемпионата Европы.

O смерти Куклевой сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. По словам представителей СБР, она внесла огромный вклад в развитие биатлона. Куклева не просто делилась техническими приемами, но и прививала юным спортсменам понимание того, что настоящий чемпион — это в первую очередь человек с сильным характером и четкими моральными принципами.