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15 июля 2026 в 19:49

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Журавлев заявил о необходимости бить по центрам принятия решения на Украине

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает необходимым быть по центрам принятия решений на Украине, пишет «Газета.Ru». В интервью изданию парламентарий выразил мнение, что это позволит быстрее достичь всех целей СВО.

Делать полномасштабные операции, бить при этом и по центрам принятия решений, <...> уничтожить и [президента Украины Владимира] Зеленского, и всех его приспешников, — выразил мнение Журавлев.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко сообщил, что Москва считает главным условием будущего соглашения по Украине наличие надежных гарантий безопасности. Они должны быть закреплены в юридически обязывающем формате.

До этого политолог и историк Владимир Андреев в беседе с NEWS.ru заявил, что Украина согласится на переговоры с Россией, если поступит соответствующий приказ с Запада. По его словам, поставки западного оружия — единственный рычаг давления на Киев. При этом эксперт отметил, что власть в Киеве недоговороспособна.

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