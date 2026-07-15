Служба лавинной безопасности ГОК «Апатит» отметила свое 90-летие

90 лет назад появилась снежно-метеорологическая служба треста «Апатит», которая стала первой из подобных служб в стране и мире.

Снежная служба была организована для борьбы с лавинами в районах, где находились производственные корпуса, железные и шоссейные дороги, рабочие поселки и склады ГОК «Апатит». Второй комплекс задач службы был направлен на изучение микроклимата Хибин, а также на разработку жилых и производственных зданий.

Необходимость создания снежно-метеорологической службы была обусловлена частыми ударами лавин по производственным и транспортным объектам «Апатита», жилым баракам первостроителей комбината. О таких рисках было известно с начала промышленного освоения Хибинского горного массива. Но решающей в противостоянии покорителей Хибин и снежной стихии стала ночь 5 декабря 1935 года — в тот день с горы Юкспорр за сутки сошло пять лавин, из-за чего погибло 89 человек.

Фото: Борис Вахмистров, Служба лавинной безопасности Кировского филиала АО «Апатит»

В первые годы работы в состав службы входили горно-лавинная станция «Юкспор», группа обработки, три долинные метеостанции и сеть постов. Штат исчислялся 21 работником.

За первый год работы службы ее сотрудниками была разработана инструкция по прогнозированию метелевых лавин, сделано 15 лавинных предупреждений, из которых только три оказались ложными. Кроме того, в потенциально опасных локациях начали возникать защитные сооружения по проектам А. Гоффа и Г. Оттена.

Первыми противолавинными сооружениями в Хибинах стали снежные стенки для отклонения обвалов небольшой мощности. В дальнейшем их система развивалась за счет более эффективных решений.

«Самой опасной горой Хибин считается Юкспорр. Ее даже называют „гора-убийца“ — и не просто так. С начала наблюдений ее жертвами стали 104 человека — больше половины погибших во всем горном массиве. Сегодня производственные объекты „Апатита“, транспортная инфраструктура, городские объекты надежно защищены от всех ее лавинных очагов», — рассказывает главный инженер группы технического обеспечения службы лавинной безопасности Кировского филиала «Апатита» заслуженный работник «ФосАгро» Борис Вахмистров.

Фото: Борис Вахмистров, Служба лавинной безопасности Кировского филиала АО «Апатит»

Специалисты снежно-метеорологической службы «Апатита» внесли огромный вклад и в научное изучение лавин. На момент создания службы нигде в мире не изучили свойства снежного покрова и его причины. В службе проводилась научно-экспериментальная работа.

Именно в Хибинах достигнуты первые результаты исследования снега и снежных лавин, разработаны методы картирования лавиноопасных зон, расчетные способы определения скорости движения, дальности выброса и силы удара лавин о неподвижное препятствие, генетическая классификация лавин, созданы методы прогнозирования лавин, а также внедрен метод предупредительного спуска лавин минометным обстрелом.

Благодаря хибинским лавинщикам был значительно расширен фронт открытых горных работ и сокращены простои карьеров ГОК «Апатит» из-за лавинной опасности.

Современная служба лавинной безопасности управления главного инженера Кировского филиала АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») следит за 119 лавинными очагами на склонах Хибинского горного массива, причем в это число входят 18 очагов, угрожающих в том числе и инфраструктуре города Кировска. В штате службы числится 34 человека. Метеорологические наблюдения проводятся на шести пунктах наблюдения. Применение взрывчатых материалов позволяет существенно сократить продолжительность режима объявленной лавинной опасности.

«Ребята у нас трудятся молодые, энергичные — и живут они в постоянной боеготовности. У каждого в рюкзаке набор лавинщика, который включает в себя бинокль, фотоаппарат, лавинные зонды, биперы. Все это всегда готово к работе. Вопреки стереотипам работаем мы не только в сезон, но и летом. За три месяца необходимо обследовать и в случае необходимости обновить рейки снегомерной сети, провести осмотр противолавинных сооружений, проверить метеоприборы, средства измерения, подготовить к зиме автопарк и снегоходы. Это очень большой объем работы», — рассказывает Максим Куркин, начальник службы лавинной безопасности Кировского филиала «Апатита».

Фото: Борис Вахмистров, Служба лавинной безопасности Кировского филиала АО «Апатит»

Свое 90-летие служба лавинной безопасности управления главного инженера Кировского филиала АО «Апатит» отпраздновала торжественным собранием, в ходе которого лучшим сотрудникам структурного подразделения были вручены корпоративные награды: почетные грамоты Кировского филиала АО «Апатит», благодарственные письма директора и главного инженера предприятия, а также благодарственные письма объединенного профсоюза «ФосАгро — Апатит». Юбилейной дате были посвящены научно-практическая конференция, а также выставка, рассказывающая об истории первой в мире лавинной службы, открывшаяся в культурном центре «Большевик».