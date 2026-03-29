Большунов стал лучшим в гонке в свободном стиле

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал уверенную победу в гонке на 10 километров свободным стилем в рамках финала Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования престижного турнира в эти дни принимают города Апатиты и Кировск Мурманской области, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России.

Лидер российской сборной преодолел дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды, показав лучший результат среди участников раздельного старта. Второе место с отставанием в 5,6 секунды занял Савелий Коростелев, а замкнул тройку сильнейших лыжников Сергей Ардашев. Решающие старты сезона продлятся до 5 апреля.

Ранее Большунов стал победителем гонки на 3 км в финале Кубка России. Спортсмен преодолел дистанцию за шесть минут 24,5 секунды. Второе место занял Егор Митрошин, уступивший лидеру восемь секунд. Бронзовым призером стал Савелий Коростелев, который недавно выступал на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе.

До этого спортсмен заявил, что ему поступали предложения о смене спортивного гражданства для выступления на Олимпийских играх — 2026. Лыжник отметил, что даже не думал об этом и намерен остаться со своей страной.