Двукратный чемпион отреагировал на жалобу Большунова на «неправильные лыжи» Васильев опроверг конспирологическую теорию Большунова о конкуренции в сборной

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал резонансное заявление лыжника Александра Большунова о возможном «заговоре» внутри сборной России. В интервью РИА Новости эксперт отметил, что подозрения титулованного атлета в подтасовке результатов на внутренних турнирах продиктованы исключительно его взрывным характером и азартом.

Я не склонен рассматривать конспирологию, заговоры и так далее. Скорее всего, это просто эмоции, что у него что-то не получилось. Саша эмоциональный, и мы уже неоднократно видели, как он не совсем корректно поступал со своими коллегами, — констатировал Васильев.

По мнению Васильева, Большунов привык быть первым и любые технические неудачи в начале сезона, когда лыжи ехали «не так, как нужно», воспринимает крайне болезненно.

Помимо этого, Большунов раскритиковал уровень конкуренции на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, где наблюдается полное доминирование норвежских атлетов. Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что отсутствие интриги в мужских гонках сделало просмотр соревнований бессмысленным, и назвал происходящее «цирком».