23 марта 2026 в 14:49

Щербаков остался без концертов в Мурманской области

Mash: в России отменили сразу два концерта комика Алексея Щербакова

Алексей Щербаков Алексей Щербаков Фото: Социальные сети
Комик Алексей Щербаков столкнулся с очередной волной отмен в рамках своего тура по малым городам России, сообщает Telegram-канал Mash. На этот раз не состоятся два выступления в городе Апатиты Мурманской области, запланированные на 29 марта.

Это уже третий сорванный концерт из шести заявленных в текущем мини-туре юмориста, ранее аналогичная ситуация произошла в челябинском Кыштыме. Причиной отмены в Апатитах стали низкие показатели продаж билетов на один из сеансов, который не собрал и половины зала на 500 мест.

По информации канала, «ультранишевый» формат поездок без широкой рекламы и афиш пока не приносит ожидаемых результатов, а ближайшее шоу в Кандалакше также находится под вопросом. При этом зрители предыдущих выступлений отмечали странности в организации: резидент «ЧБД» ввел строгий запрет на любую съемку и запись звука, за чем усиленно следила охрана.

Ранее стало известно, что в Москве отменили сольный концерт Щербакова. Выступление планировалось на 2 апреля в концертном зале «Москва». Директор российского комика Дмитрий Матюнин отказался комментировать отмену выступлений.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

