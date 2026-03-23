Щербаков остался без концертов в Мурманской области Mash: в России отменили сразу два концерта комика Алексея Щербакова

Комик Алексей Щербаков столкнулся с очередной волной отмен в рамках своего тура по малым городам России, сообщает Telegram-канал Mash. На этот раз не состоятся два выступления в городе Апатиты Мурманской области, запланированные на 29 марта.

Это уже третий сорванный концерт из шести заявленных в текущем мини-туре юмориста, ранее аналогичная ситуация произошла в челябинском Кыштыме. Причиной отмены в Апатитах стали низкие показатели продаж билетов на один из сеансов, который не собрал и половины зала на 500 мест.

По информации канала, «ультранишевый» формат поездок без широкой рекламы и афиш пока не приносит ожидаемых результатов, а ближайшее шоу в Кандалакше также находится под вопросом. При этом зрители предыдущих выступлений отмечали странности в организации: резидент «ЧБД» ввел строгий запрет на любую съемку и запись звука, за чем усиленно следила охрана.

Ранее стало известно, что в Москве отменили сольный концерт Щербакова. Выступление планировалось на 2 апреля в концертном зале «Москва». Директор российского комика Дмитрий Матюнин отказался комментировать отмену выступлений.