Порты Одессы в труху, 340 дронов на Москву, шашлык за 30 тыс.: что дальше

Порты Одессы в труху, 340 дронов на Москву, шашлык за 30 тыс.: что дальше

ВС России уничтожили нефтяной терминал в порту Одессы, в направлении Московского региона выпустили 340 украинских беспилотников, пассажиры теплохода «Вещий Олег» пожаловались на дорогой шашлык — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Море огня: у берегов Одессы полыхают танкеры ВСУ

Источники сообщили, что Вооруженные силы России 14 июля ударили по нефтеналивному терминалу в порту Одессы. На опубликованных в Сети кадрах хорошо видно открытое горение возле цистерн с топливом. Всего, по данным инсайдеров, уничтожено семь резервуаров с горюче-смазочными материалами, сухогруз, танкер и морской нефтяной терминал «Пивденний» в Одесской области.

«Удары наносились и по другим объектам, в частности по киевскому заводу „Радиоизмеритель“, выпускавшему компоненты для управляемых ракет и беспилотников. Российская армия поразила предприятие „УКР АРМО ТЕХ“ — там собирались фрагменты БПЛА различного типа. Кроме того, в районе Синельникова Днепропетровской области была поражена АЗС, в селе Надиевка — газонаполнительная станция, а в Светлом сожжены объекты „Каменской птицефабрики“, используемые для хранения вооружений. В Белополье Сумской области наши войска уничтожили склад боеприпасов, размещенный в здании детской музыкальной школы», — уточнили информаторы.

БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Тем временем в Черном море горят танкеры, которые играют важную роль в снабжении ВСУ, передает Telegram-канал «Военная хроника». Согласно его сведениям, ВС РФ продолжают мероприятия по «санитарной изоляции» Одессы от Черного моря. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев добавил, что у берегов Одессы после удара «Герани-4» загорелось грузовое судно.

«Черное море: мы тоже так умеем. У берегов Одессы горит грузовое судно после удара „Герани-4“. <…> Пожар начался после удара беспилотником „Герань-4“, управляемым российскими операторами. Это продолжение работы по украинскому морскому контуру: суда, порты, фуры, причалы, склады, ГСМ, БПЛА и маршруты быстрой разгрузки. Одесский портовый пояс сейчас все чаще появляется в сводках не как обычная гражданская логистика, а как рабочая военная цепочка. <...> Западная часть Черного моря для противника остается важным маршрутом снабжения. Через этот район идут грузы, оборудование, комплектующие, беспилотники, средства связи и все, что потом может оказаться на Николаевском, Днепропетровском, Запорожском и Донецком направлениях», — уточнил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Московский регион отбил атаку 340 беспилотников

За сутки 14 июля в направлении Московского региона было выпущено 340 украинских БПЛА, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большую часть из них удалось нейтрализовать средствами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу.

Градоначальник отметил, что система ПВО сработала эффективно, не допустив прорыва вражеских дронов. Ситуация находится под полным контролем военных и городских властей. Все московские службы продолжают работать в штатном режиме.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruп

Тем временем стало известно, что беспилотники ВСУ разрушили в подмосковной Истре дом, в котором жила вдова бойца спецоперации с двумя детьми. По сведениям источников, во время атаки в доме находились родители женщины и один из ее сыновей, они успели выбраться.

«В наш дом попали горящие осколки, из-за пожара все сгорело», — рассказала потерпевшая.

Сейчас женщина вынуждена объявить сбор средств и собирается переехать в пункт временного размещения, который развернули в Истре. По словам россиянки, в администрации городского округа ей сказали, что сначала нужно провести оценку ущерба. После этого можно будет обратиться за компенсацией.

Муниципальные службы продолжают разбор завалов разрушенных домов в поселке Пионерский под Истрой после атаки беспилотников в ночь на 13 июля. Сотрудники администрации уже завершили обход домовладений для уточнения характера и масштабов повреждений.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о «шашлычном грабеже» на теплоходе «Вещий Олег»

Пассажирам теплохода «Вещий Олег» в Москве выставили счет почти на 30 тыс. рублей за блюда с мангала, рассказали источники. По словам гостей, их не предупредили, что стоимость в меню указана за 100 граммов, а не за порцию. При этом прогулка на судне стоила всего лишь 1400 рублей.

Одна из пассажирок отметила, что желающим разместиться на верхней палубе предложили заказать блюда с мангала. Компания выбрала два шашлыка, креветки и напитки. В результате приготовили три блюда весом почти по килограмму каждое.

В конце прогулки пассажирам принесли счет почти на 30 тыс. рублей. В него включили чаевые и пиво, которое, по словам гостей, им обещали в подарок, но они его не употребляли. После спора часть позиций убрали, однако итоговая сумма составила около 25 тыс. рублей.

Уточняется, что данный случай — не единственный. Пассажиры давно жалуются на необоснованные траты во время поездки на теплоходе «Вещий Олег», которые необходимы, чтобы занять место на верхней палубе.

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