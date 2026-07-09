«Одна грудная клетка остается»: машинисты рассказали, как сбивают людей

Каждый год под колесами поезда умирают более тысячи человек в России. За каждой такой смертью — трагедия не только для погибших и их близких, но и для машинистов, которые зачастую не могут предотвратить наезд. Они рассказали, что чувствуют в последние секунды перед столкновением, зачем подают прерывистые сигналы и почему тормозной путь поезда почти всегда лишает их шанса кого-либо спасти.

«Обернись! Отойди! Отпрыгни!»

37-летний машинист грузового поезда Сергей рассказал, как летом 2022 года под колесами его состава в Ярославской области погиб молодой мужчина. 17 июня во время своей смены он заметил на путях человека, когда поезд вышел из поворота. Параллельно по другому пути шел еще один состав.

Судя по всему, мужчина, шагающий между рельсами, был уверен, что освободил путь для поезда, идущего прямо, но не заметил, как из-за поворота вышел другой состав. Сергей уже включил экстренное торможение, но тормозной путь составлял не менее километра. Про себя машинист твердил: «Обернись! Отойди! Отпрыгни!» Но мужчина впереди шел не оборачиваясь. Только в последнюю секунду он обернулся вполоборота, и Сергей лишь успел заметить ужас на его лице.

«Конечно, там в голове много чего проносится. Ругаешься про себя нехорошими словами и как бы замираешь в последний момент. Происходит все за секунду вообще, просто не замечаешь этого времени», — вспоминает Сергей в интервью сайту «Пост-».

Когда поезд остановился, именно Сергей обязан был подойти и сфотографировать труп. Мужчина лежал на животе, с одной ноги слетел кроссовок.

«Он был опознаваем, голова была пробита. Помню все в мельчайших подробностях, где какие синяки, где что рассечено. <...> Он, скорее всего, возвращался с ночной смены. Немножко выпивший, как мы поняли. У него там в пакете был какой-то алкоголь типа бутылки водки, потому что мы когда сшибли его, бутылка разбилась, и был запах», — рассказывает Сергей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Психолог и массажное кресло после ЧП

Сергей — потомственный машинист. Его отец тоже водил поезд. Родственник признавался сыну, что за всю карьеру также неоднократно сбивал людей — порядка семи-восьми человек. Примерно каждый пятый коллега тоже заявлял, что под колесами его состава умирали люди.

«Тебя немножечко трясет, ты сам в шоке. Честно говоря, работать в таком состоянии тяжеловато, но ничего не поделаешь», — говорит мужчина.

После июньского ЧП мужчина прибыл в депо, написал объяснительные, пообщался с сотрудником транспортной полиции, а затем его отправили в кабинет релаксации.

«Включаешь массажное кресло, смотришь в аквариум на телевизоре на большом. Вот так сидишь полчаса релаксируешь. Потом разговор с психологом. Спрашивают: „Нормально себя чувствуете? Как вы, что вы?“ Такие вот вопросы нелепые», — возмущается Сергей.

По закону после наезда ему были положены три выходных дня. Он просидел их дома с отвратительным настроением, но увольняться не захотел.

После случившегося картинка с тем мужчиной то и дело мелькала в глазах Сергея, особенно во время рабочих смен. Он знал, что его погибший отделался довольно простыми для такого ЧП травмами.

«Бывало так, что одна грудная клетка только остается либо автосцепкой голову сшибают целиком, то есть тело целое, а головы как таковой и нет», — объясняет машинист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербургский машинист Дмитрий признался, что после второго смертельного наезда, когда он увидел труп, его вырвало.

«Очень маленькая скорость на самом деле была, 50 километров в час. И я его начинаю вытаскивать, а у него одна половина тела отделилась от другой, разрезана колесной парой, да. Я начинаю вытаскивать, и там кишки. Я никогда не думал, что от внутренних органов так пахнет. После чего я, кстати, прекратил употреблять», — говорит Дмитрий.

Прерывистый гудок

Машинист из Санкт-Петербурга Дмитрий рассказал сайту «Пост-», что большинство его коллег почти никогда не пользуются правом на три выходных после наезда на людей.

По данным РЖД, за 2024 год на железной дороге погибли 1180 человек, еще около 500 пострадали, но выжили. Среди этих людей много тех, кто просто переходил пути в наушниках и не смотрел по сторонам либо же был сильно пьян.

Бывший машинист Алексей пояснял, что его коллеги в ситуациях, когда замечают людей на рельсах, используют прерывистые гудки.

«Если он тебя не видит, вот тут уже просто тифонишь, причем не постоянный сигнал даешь, а прерывистый. Слух человека лучше воспринимает череду сигналов, а не монотонный звук. И многих это спасло, я сам лично наблюдал, как многие начинают реагировать именно на прерывистый сигнал», — говорит Алексей.

Экстренное торможение при этом почти всегда бессмысленно. Раньше его не применяли, но теперь используют после требования прокуроров.

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