«Ничего такого за 17 лет не было»: босс изнасиловал сотрудницу в подсобке

«Ничего такого за 17 лет не было»: босс изнасиловал сотрудницу в подсобке

В Екатеринбурге к 10 годам лишения свободы приговорили предпринимателя, который надругался над 17-летней сотрудницей. Инцидент произошел в подсобке салона связи. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

32-летний босс

Первые сообщения в СМИ об этом инциденте появились осенью 2025 года. Портал E1.RU сообщал, что 17-летняя сотрудница салона связи обвинила своего начальника в насильственных действиях сексуального характера. Мужчине 32 года.

По ее словам, босс надругался над ней в конце смены 17 сентября. Девушка предоставила редакции видеозапись из салона, где якобы запечатлены события, произошедшие уже после изнасилования.

В кадре мужчина объясняет сотруднице, как пользоваться обогревателем, а затем рассказывает, как установить сигнализацию на входной двери.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Предлагаю полностью забыть»

Девушка утверждала, что за несколько минут до этого начальник орально изнасиловал ее в подсобном помещении.

«Во время насильственных действий у меня был рвотный рефлекс. Он заставлял меня молчать и никому не говорить. Но я обратилась к своему руководству, и дело начали решать», — рассказывала девушка.

Кроме того, девушка предоставила редакции скрины переписки с мужчиной, где тот предлагает забыть о произошедшем в подсобке. Но девушка снова настаивает на том, чтобы разговор на эту тему состоялся.

«Скажи, пожалуйста, как ты это видишь? Я предлагаю полностью забыть и больше к этой теме не возвращаться. Если ты что-то конкретное хочешь сказать, то готов выслушать», — пишет мужчина в ответ на просьбы о разговоре.

Несовершеннолетняя при этом настаивает, что произошедшее нанесло ей моральный урон.

«Просто в другом дело. Что произошло вчера в подсобке. Мне вчера было очень плохо, у меня болит рот и горло очень. Я не знаю, что делать. И морально у меня душевно непонятно что. Как мне быть-то дальше? Что сделать? Я не знаю, просто чувствую ужасно себя, хочу рассказать родителям или в полицию обратиться. Мне безумно тяжело, и ничего такого за 17 лет вообще не было, это давит очень», — писала девушка боссу.

В ответ мужчина предположил, что девушка хочет получить от него внесудебную моральную компенсацию. Какой ответ последовал, не уточняется, но вскоре против мужчины было заведено уголовное дело.

10 лет колонии

Друг осужденного мужчины Дмитрий в разговоре с E1.RU утверждал, что пострадавшая оговорила его, а опубликованное видео подтверждает доводы в пользу невиновности.

«Не было там ничего. Мы с ним 17 сентября разговаривали по телефону, и он говорил про „очень глупую сотрудницу, которую надо увольнять“. Говорил, что она может на полдня закрыть салон. Парня оклеветали, он очень хороший человек», — заявил Дмитрий.

Но следователи настаивали на обратном. Против мужчины собрали доказательную базу, а прокуратура запросила для бизнесмена реальный срок. 6 июля стало известно, что екатеринбуржца приговорили к 10 годам лишения свободы. Защита пока не смогла оспорить это решение.

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