Отпуск в Египте привел к заражению мозга: россиянка умерла на курорте

Отпуск в Египте привел к заражению мозга: россиянка умерла на курорте

В Египте после тяжелого отравления скончалась молодая россиянка. Девушку пытались экстренно доставить на лечение в Россию, но все старания были безуспешны. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом ЧП.

Потеряла сознание на пляже

19-летняя жительница Белгорода, прилетевшая с семьей на отдых в египетскую Хургаду, умерла после тяжелого отравления. Инцидент произошел в конце июня.

У девушки внезапно ухудшилось самочувствие: появились сильная слабость, рвота и расстройство желудка. Большую часть дня она провела в номере гостиницы, а вечером все-таки отправилась искупаться в море. Во время отдыха на воде она потеряла сознание.

Пневмония из-за рвоты

Белгородку госпитализировали в местный госпиталь, когда у туристки уже начались проблемы по кардиологическому профилю. Медикам удалось восстановить работу сердца и стабилизировать ее состояние, но длительное кислородное голодание привело к тяжелому поражению головного мозга.

Россиянка впала в глубокую кому, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вскоре при медобследовании врачи выявили аспирационную пневмонию, возникшую из-за попадания рвотных масс в дыхательные пути, а также тяжелое нарушение обмена веществ, сопровождавшееся критически низким уровнем калия в крови.

Транспортировка не удалась

Родственники пытались организовать срочную транспортировку девушки в Россию для продолжения лечения, но так и не успели это сделать. Девушка скончалась.

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения медицинской экспертизы на родине.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Чем опасен Египет?

Врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Турская в разговоре с NEWS.ru заявила, что при поездке в Египет наибольшую опасность представляют не экзотические заболевания, а инфекции, связанные с водой, пищей и укусами насекомых. По ее словам, распространенной проблемой остается острый гастроэнтерит, который может привести к выраженному обезвоживанию, особенно у детей, пожилых людей и пациентов с хроническими недугами.

«Следует помнить и о риске заражения вирусным гепатитом А, брюшным тифом, а также в отдельных регионах — лихорадкой денге. Эти заболевания могут протекать тяжело и требовать госпитализации. Кроме того, опасность представляют тепловой удар и солнечное обезвоживание, которые нередко становятся причиной экстренных состояний»,— сказала Турская.

Основные меры профилактики — употребление только бутилированной воды, отказ от льда неизвестного происхождения, тщательная термическая обработка продуктов, соблюдение правил личной гигиены и использование репеллентов для защиты от укусов насекомых, перечислила она. Перед поездкой медик рекомендовала проверить актуальность плановой вакцинации, а при наличии хронических заболеваний — заранее проконсультироваться с лечащим врачом.

При высокой температуре, многократной рвоте, выраженной диарее, появлении крови в стуле или признаках обезвоживания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением, резюмировала эксперт.

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