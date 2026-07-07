Отпуск в Египте привел к заражению мозга: россиянка умерла на курорте

В Египте после тяжелого отравления скончалась молодая россиянка. Девушку пытались экстренно доставить на лечение в Россию, но все старания были безуспешны. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом ЧП.
Потеряла сознание на пляже
19-летняя жительница Белгорода, прилетевшая с семьей на отдых в египетскую Хургаду, умерла после тяжелого отравления. Инцидент произошел в конце июня.
У девушки внезапно ухудшилось самочувствие: появились сильная слабость, рвота и расстройство желудка. Большую часть дня она провела в номере гостиницы, а вечером все-таки отправилась искупаться в море. Во время отдыха на воде она потеряла сознание.
Пневмония из-за рвоты
Белгородку госпитализировали в местный госпиталь, когда у туристки уже начались проблемы по кардиологическому профилю. Медикам удалось восстановить работу сердца и стабилизировать ее состояние, но длительное кислородное голодание привело к тяжелому поражению головного мозга.
Россиянка впала в глубокую кому, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Вскоре при медобследовании врачи выявили аспирационную пневмонию, возникшую из-за попадания рвотных масс в дыхательные пути, а также тяжелое нарушение обмена веществ, сопровождавшееся критически низким уровнем калия в крови.
Транспортировка не удалась
Родственники пытались организовать срочную транспортировку девушки в Россию для продолжения лечения, но так и не успели это сделать. Девушка скончалась.
Окончательная причина смерти будет установлена после проведения медицинской экспертизы на родине.
Чем опасен Египет?
Врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Турская в разговоре с NEWS.ru заявила, что при поездке в Египет наибольшую опасность представляют не экзотические заболевания, а инфекции, связанные с водой, пищей и укусами насекомых. По ее словам, распространенной проблемой остается острый гастроэнтерит, который может привести к выраженному обезвоживанию, особенно у детей, пожилых людей и пациентов с хроническими недугами.
«Следует помнить и о риске заражения вирусным гепатитом А, брюшным тифом, а также в отдельных регионах — лихорадкой денге. Эти заболевания могут протекать тяжело и требовать госпитализации. Кроме того, опасность представляют тепловой удар и солнечное обезвоживание, которые нередко становятся причиной экстренных состояний»,— сказала Турская.
Основные меры профилактики — употребление только бутилированной воды, отказ от льда неизвестного происхождения, тщательная термическая обработка продуктов, соблюдение правил личной гигиены и использование репеллентов для защиты от укусов насекомых, перечислила она. Перед поездкой медик рекомендовала проверить актуальность плановой вакцинации, а при наличии хронических заболеваний — заранее проконсультироваться с лечащим врачом.
При высокой температуре, многократной рвоте, выраженной диарее, появлении крови в стуле или признаках обезвоживания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением, резюмировала эксперт.
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