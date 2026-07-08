Остались только глаза: в Ростове детвора облила мальчика бензином и сожгла

В конце июня в Ростове-на-Дону из-за 95% ожога тела скончался школьник. Родители и очевидцы настаивают, что ребенка подожгли местные хулиганы. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Отпросился на ночевку к другу

12-летний Егор (имена изменены) приезжал в гости к бабушке в Ростов-на-Дону из города Аксая. 29 июня он отпросился на ночевку к другу, после чего родные не видели мальчика в сознании.

То, что произошло в промежутке с 00:30 до 01:30 во дворе одного из домов, восстанавливают сейчас по свидетельским показаниям. Местные жители рассказывают, как после полуночи услышали истошный крик ребенка. Мать мальчика Мария рассказала журналистам 161.RU, что первой на помощь ребенку подоспела девочка из соседнего дома.

«Девочка рассказала, что она увидела яркую вспышку и услышала крик ребенка. То есть ребенок начал бегать, метаться из стороны в сторону. Девочка его накрыла мокрой простынью, так он обгорел… Полностью, весь, весь сгорел совсем. Она мне рассказывала, на нем даже клочка одежды не осталось», — пересказывает Мария.

Некоторые очевидцы рассказывали, что на ребенке не было «ни мяса, ни крови, ничего, кроме глаз». Медики констатировали ожог 95% тела. 30 июня Егор скончался.

«Это были считаные минуты. <…> Он орал так… Я думала, задавили ребенка или что-то такое. Оказывается, горит ребенок», — рассказывали журналистам местные жители

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пахло бензином

Под подозрение попала компания мальчиков, которая была с Егором в тот вечер. Они утверждали, будто бы подожгли лавку, а с нее огонь перекинулся на подростка. Мария уверена, что школьники лгут. На месте ЧП стоит лавка, не тронутая огнем.

«А ребенок сгорел. Я так понимаю, что руки, ноги сгорели просто до костей. <…> Когда мы пришли в больницу, там сотрудники скорой помощи еще сидели, ждали каталку, на которой привезли сына. И водитель скорой помощи отвел моего зятя в сторону и сказал: „Ребенка облили бензином, его сожгли, потому что от него настолько воняло бензином“», — вспоминает Мария.

Кидались голубями

Telegram-канал Don Mash со ссылкой на местных жителей пишет, что компания, с которой дружил заживо сгоревший мальчик, неоднократно ловилась на хулиганстве.

Около двух недель назад самый балованный из подростков оставил ложный вызов в МЧС: сказал, что горит соседская квартира из-за забытого чайника. В итоге спасателям пришлось ломать дверь в жилище.

Незадолго до ЧП люди видели эту же компанию у аптеки с голубями — они кидались птицами в фармацевта. Тогда очевидцы вызвали полицию. При этом в УМВД подтвердили, что такой случай действительно был. Только хулиганов пока не нашли.

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