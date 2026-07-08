7 трупов за 10 минут: сектант Белов вырезал всю семью и сел на пожизненное

7 трупов за 10 минут: сектант Белов вырезал всю семью и сел на пожизненное

10 лет назад в Нижнем Новгороде к пожизненному сроку приговорили местного многодетного отца Олега Белова. Мужчина убил супругу, шестерых родных детей и мать. Девятой жертвой могла стать теща, но их пути вовремя разминулись. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Черные пакеты с трупами

В августе 2015 года в Нижнем Новгороде вскрыли квартиру, которую муниципалитет предоставил для проживания многодетной семье Беловых. На месте были обнаружены расфасованные по черным пакетам тела детей и матери семейства. Трупный запах успел пропитать стены.

Следствие установило, что жена 35-летнего Олега Белова на момент расправы была беременна седьмым ребенком. А произошло преступление утром 26 июля. Белов разругался с женой из-за стрижки шестилетнего сына. Он ударил жену Юлию, та выбежала в подъезд за помощью, рассказывает издание NN.RU.

Соседка услышала шум, но Белов уверенно заявил ей, что «все в порядке». Юлия успела набрать 112 и прокричать в трубку: «Убивают!», но звонок сорвался. Белов схватил охотничий нож. Расправа над женой и детьми заняла не больше 10 минут. Младшую дочку, которой только недавно исполнился год, он достал из кроватки, сына зарезал в ванной. Позже на суде он назовет это «спасением» от детдома.

Домашний тиран

Белов был домашним тираном и придерживался сектантских религиозных взглядов. При этом из самой секты его изгнали еще в 2005 году за прелюбодеяние.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Став отщепенцем, мужчина все равно придерживался ортодоксальных религиозных взглядов и заставлял всю семью молиться, запрещал есть мясо и практиковал закаливание — периодически окунал маленьких детей в ледяную воду. В 2010 году, когда Юлия впервые попыталась уйти, он несколько раз ударил ее обухом топора по голове.

Юлия не молчала. Она писала заявления в полицию не менее шести раз. Но участковые не реагировали на сигналы о домашнем терроре. Органы опеки и администрация района знали о его диагнозе «шизофрения» и агрессивном поведении, но предпочитали не вмешиваться.

15 июня 2015 года Юлия подала на развод. Заседание было назначено на 27 июля. Именно за сутки до суда мужчина расправился с семейством.

Ведро малины и пожизненный срок

После расправы мужчина поехал к матери, набрал на ее участке малину, вернулся и подарил ведро ягод соседке, извинившись за вчерашний скандал. Женщину он заверил, что жена с детьми отправилась в деревню на лето.

Ту же сказку о деревне он рассказал воспитателям в детском саду. А после этого в квартире он методично разрубил тела топором. Щели залил монтажной пеной, чтобы скрыть запах.

Поняв, что мать Юлии начинает бить тревогу, Белов отправился в Гороховец, выманил собственную мать в сад под предлогом сбора ягод и перерезал ей горло. На суде он говорил, что пошел на это, поскольку не хотел, чтобы мать узнала о содеянном им. Тело матери он закопал на том же огороде, после чего отправился к теще на дачу. На участке он ее не застал, иначе, уверены следователи, в деле появилась бы девятая жертва.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

На суде Белов открестился от первых признательных показаний, но все доказательства указывали на его причастность. 29 июня 2016 года душегуб получил пожизненный срок в колонии особого режима с принудительным лечением.

Суд вынес отдельное постановление в адрес администрации: чиновники знали о болезни Белова и насилии, но не проверили информацию, фактически поспособствовав преступлению.

Кроме того, наказание понесли и бывшие участковые Дмитрий Обливин и Владимир Филимонов, которые не приняли мер по заявлениям Юлии Зайцевой. В 2018 году их приговорили к трем и четырем годам лишения свободы соответственно с запретом занимать должности в государственных органах на тот же срок.

Читайте также:

«Ничего такого за 17 лет не было»: босс изнасиловал сотрудницу в подсобке

Отпуск в Египте привел к заражению мозга: россиянка умерла на курорте

Нож застрял в трупе: педофил устроил стирку после убийства школьницы

Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве

Сдала педофилу из Сети: дочь выросла и написала заявление на маму

На балконе висел труп кошки: что известно об убийстве мальчика с ДЦП