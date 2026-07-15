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15 июля 2026 в 14:30

Блэкаут в Крыму, удар по катафалку, блокада ЗАЭС: ВСУ атакуют РФ 15 июля

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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В ночь на 15 июля над территорией России сбили почти 100 украинских беспилотников. В Белгородской области в результате налета пострадали пятеро жителей. В Крыму частично пропало электричество. Украинские военные пытаются отрезать Энергодар от поставок ресурсов. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

В ночь на 15 июля российские средства ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении.

Часть населенных пунктов в северо-западных и восточных районах Крыма осталась без электроснабжения после атак Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго». В компании добавили, что из-за сложившейся обстановки не смогут информировать население о времени подачи электроэнергии.

«Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения. Отключения электроэнергии будут происходить оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах», — сказано в сообщении.

Подача электричества полностью прекратилась в Керчи из-за атак украинских беспилотников, заявил глава городской администрации Иван Кошель. По его словам, ключевые системы перешли на работу при помощи резервных источников питания.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто пострадал и погиб в результате атак ВСУ на российские регионы

В Белгородской области в результате украинских атак были травмированы пятеро жителей, сообщили власти региона. Утром 15 июля в оперштабе объявили о трех пострадавших. В городе Грайвороне при подрыве FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные слепые осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим оказали помощь в Грайворонской центральной районной больнице.

Помимо этого, в селе Никольском Белгородского округа беспилотник атаковал частный дом. У мужчины диагностировали непроникающие осколочные ранения грудной клетки. Бригада скорой медицинской помощи транспортировала его в городскую больницу № 2 Белгорода.

В оперштабе добавили, что два мирных жителя получили осколочные ранения в результате точечных ударов беспилотников ВСУ. В городе Шебекино пара вражеских FPV-дронов атаковала специализированную технику на улице. Находившийся поблизости мужчина получил тяжелые ранения груди, лица, живота и ног. Бойцы самообороны экстренно доставили его в местную районную больницу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще один инцидент произошел в селе Максимовка, где дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю. Раненый в голень водитель сумел самостоятельно добраться до медиков. Помимо этого, воздушным атакам подверглись жилые дома и гражданская инфраструктура в селе Новая Таволжанка и поселке Октябрьский. В Октябрьском в результате взрыва беспилотника была серьезно повреждена газовая труба на территории частного домовладения. Также под удары попали грузовые и легковые автомобили на региональных дорогах.

В Новоайдарском муниципальном округе ВСУ атаковали гражданский грузовой автомобиль, на котором доставляли продукты в магазины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Погиб 31-летний водитель. Ранения получили 31-летний и 27-летний экспедиторы, а также 37-летний мужчина, который находился рядом», — сообщил он.

В Кременском округе ЛНР мотоциклист погиб после сброса боеприпаса с беспилотника. Еще двое мирных жителей получили ранения, сообщил Пасечник. Аналогичный инцидент произошел в Сватово, где в результате атаки беспилотника пострадал велосипедист.

ВСУ нанесли еще один удар вблизи остановки общественного транспорта в Зоринске Перевальского муниципального округа. В результате ранения получили 33-летний и 41-летний мужчины. Под Северодонецком беспилотник атаковал автомобиль ритуальных услуг — пострадал 55-летний водитель.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как ВСУ пытаются блокировать поставки ресурсов в Энергодар

Вооруженные силы Украины с помощью дистанционного минирования подъездных путей пытаются полностью отрезать Энергодар от поставок ресурсов, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, из-за взрывоопасных объектов на дорогах затруднены подвоз персонала на станцию, а также доставка топлива для дизель-генераторов. Ситуация остается напряженной, однако станция продолжает работать в штатном режиме.

«Сохраняется угроза минирования подъездных дорог. Очевидно, что противник пытается максимально осложнить жизнедеятельность города-спутника Запорожской АЭС, создать ощущение блокады и изолировать его от нормального снабжения», — сказала Яшина.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Россиянина обвинили в подготовке теракта на нефтяном предприятии по заказу СБУ

В Тюменской области силовики задержали россиянина, который готовил теракт на одном из нефтяных предприятий Югры, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

Злоумышленник извлек из схрона самодельное взрывное устройство и планировал применить его на одном из заводов в Нягани. Он был схвачен при попытке скрыться. По данным ФСБ, подозреваемый с помощью мессенджера вышел на контакт с представителями Киева и передавал противнику сведения о расположенных в регионе объектах ТЭК. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к теракту.

Мужчина признал свою вину, сообщили в ЦОС ФСБ. Задержанный заявил, что работал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

«В начале этого года я вступил в переписку с офицером разведки Украины. По его запросу передавал ему информацию о наличии нефтегазопровода в Белоярском районе. Потом он вышел ко мне с предложением забрать пакет с взрывным устройством в лесополосе в районе Тюмени для совершения террористического акта на трубопроводе», — объяснил обвиняемый.

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