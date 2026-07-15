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15 июля 2026 в 11:02

Дрон ВСУ прицельно ударил по грузовику с продуктами в ЛНР

Пасечник: водитель погиб в результате атаки украинского дрона на грузовик в ЛНР

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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ВСУ ударили по гражданскому грузовому автомобилю, на котором доставляли продукты в магазины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в МАКСе. Водитель погиб, три человека пострадали. Инцидент произошел в Новоайдарском муниципальном округе.

Погиб 31-летний водитель. Ранения получили 31-летний и 27-летний экспедиторы, а также 37-летний мужчина, который находился рядом, — сообщил Пасечник.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили 93 украинских беспилотника. Воздушные цели были уничтожены над несколькими регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Также сообщалось, что минувшей ночью в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотник, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В результате падения обломков пострадал мужчина 1997 года рождения, он был госпитализирован.

До этого глава муниципального образования городского округа Сергей Желновач написал, что сотрудница администрации Дебальцево в Донецкой Народной Республике Оксана Падий погибла в результате удара украинского дрона по ее автомобилю. Он пообещал оказать помощь семье погибшей и организовать похороны.

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