Почти 100 украинских дронов сбили над регионами России Минобороны России сообщило об уничтожении 93 украинских БПЛА за ночь

Средства противовоздушной обороны сбили 93 украинских беспилотника в ночь на 15 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Воздушные цели были уничтожены над несколькими регионами страны, а также акваториями Азовского и Черного морей.

В течение ночи, в период с 20:00 мск 14 июля до 07:00 мск 15 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за день перехватили и уничтожили 252 беспилотника самолетного типа. По данным Минобороны, дроны были сбиты с 08:00 до 20:00 мск над несколькими регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей.

До этого российские ударные беспилотники поразили два сухогруза во время перехода из порта Черноморск в порт Одесса. В Министерстве обороны отметили, что ВС РФ продолжили наносить удары по портовым объектам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.