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15 июля 2026 в 07:41

Ночная атака украинского БПЛА привела к ранению мирного жителя

При атаке дрона под Воронежем пострадал мужчина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Минувшей ночью в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотник, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. В результате падения обломков пострадал мужчина 1997 года рождения, он был госпитализирован.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков ранения получил мужчина 1997 года рождения. Он находится в больнице, — говорится в сообщении.

По словам губернатора, обломки дрона повредили три частных дома и выбили стекла в одном нежилом здании. В одном доме повреждена стена, в другом — кровля и забор, в третьем — только крыша. Гусев уточнил, что исходя из оперативной обстановки режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили 93 украинских беспилотника. Воздушные цели были уничтожены над несколькими регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей.

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Воронежская область
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