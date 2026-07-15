Стали известны последствия ночной атаки ВСУ на приграничье

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Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Три человека пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона в МАКСе. Так, в городе Грайвороне при подрыве FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные слепые осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим оказали помощь в Грайворонской центральной районной больнице.

Сегодня ночью в городе Грайвороне при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные слепые осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего они переведены в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — сказано в сообщении.

Помимо этого, в селе Никольском Белгородского округа беспилотник атаковал частный дом. У мужчины диагностированы непроникающие осколочные ранения грудной клетки, бригада скорой медицинской помощи транспортировала его в городскую больницу № 2 Белгорода. В доме также повреждено остекление.

Ранее в результате атаки украинского FPV-дрона на частный дом в поселке Октябрьский Белгородской области женщина получила осколочные ранения пальцев руки. После удара в доме загорелась крыша, однако возгорание удалось ликвидировать. Также были повреждены остекление еще одного частного дома, квартира в многоквартирном доме, гараж, грузовой автомобиль и два авто.

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