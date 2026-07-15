Шпион Киева готовил теракт на российском нефтяном предприятии по указке СБУ ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на нефтяном предприятии Югры

Силовики задержали в Тюменской области россиянина, который готовил теракт на одном из нефтяных предприятий Югры, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, мужчина действовал по указке украинских спецслужб.

В Тюменской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ по заданию спецслужб Украины, — отметили в ЦОС.

Злоумышленник извлек из схрона самодельное взрывное устройство и планировал применить его на одном из заводов в Нягани, но был задержан при попытке скрыться. По данным ФСБ, подозреваемый с помощью мессенджера вышел на контакт с представителями Киева и передавал противнику сведения о расположенных в регионе объектах ТЭК. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к теракту.

Ранее правоохранители задержали жительницу Донецка за передачу сведений о расположении российских военнослужащих сотрудникам Службы безопасности Украины. Уточняется, что женщина самостоятельно связалась с представителями иностранной разведки.