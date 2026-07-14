Россиянку задержали из-за фото для СБУ

Жительницу Донецка задержали за передачу сведений о расположении ВС РФ сотрудникам СБУ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. Женщина самостоятельно связалась с представителями иностранной разведки.

ФСБ задержала жительницу Донецка за государственную измену... Женщина инициативно установила контакт с представителями СБУ посредством мессенджера Telegram и передавала им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, — говорится в сообщении.

Она сообщила, что заметила на парковке торгового центра в районе донецкой объездной дороги два военных грузовика: они были с полуприцепами и артиллерийскими орудиями. Женщина сфотографировала технику и отправила снимки в чат-бот Telegram-канала СБУ.

Ранее СК Белоруссии сообщил, что трое граждан республики заключены под стражу по делам о государственной измене за сотрудничество с экстремистами и разведкой Украины. В ведомстве уточнили, что предварительное расследование по уголовным делам завершено.

До этого Ярославский областной суд признал двух местных жителей виновными в государственной измене в форме шпионажа. Каждый из фигурантов — Сергей Цимбал и Павел Парфентьев — приговорен к 13 годам колонии строгого режима.