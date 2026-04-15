15 апреля 2026 в 16:15

Двое ярославцев получили 13 лет «строгача» за шпионаж

Суд признал виновными в государственной измене в форме шпионажа двух жителей Ярославля — Сергея Цимбала и Павла Парфентьева, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда. Каждый из них приговорен к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

Приговором Ярославского областного суда от 15 апреля жители Ярославля Сергей Цимбал и Павел Парфентьев признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ), каждому из подсудимых назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год, — говорится в сообщении.

Судом установлено, что в 2024 году осужденные собирали и передавали сведения по заданию украинских спецслужб, используя их против безопасности РФ. Помимо этого, они отправляли фотографии с нанесенными на здания проукраинскими надписями. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Томской области несовершеннолетний был признан виновным в государственной измене и попытке совершения теракта на участке железной дороги. Суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

