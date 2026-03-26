Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 11:29

Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену, сообщила пресс-служба суда. По данным следствия, женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева. Ее действия квалифицировали по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде шпионажа).

Верховный суд Республики Крым признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей преступлении и назначил основное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре республики, в феврале 2024 года женщина осуществила фото- и видеосъемку места стоянки российский бронетехники на территории Крыма. Полученные материалы она передала представителю службы безопасности Украины через одну из социальных сетей.

Ранее Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Осужденный установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и передал им сведения, касающиеся деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края.

суды
приговоры
госизмена
шпионаж
Крым
Московская область
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.