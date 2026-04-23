Троих белорусов уличили в сотрудничестве с разведкой Украины СК Белоруссии сообщил об аресте троих граждан за сотрудничество с экстремистами

Трое граждан Белоруссии заключены под стражу по делам о государственной измене за сотрудничество с экстремистами и разведкой Украины, сообщили в следственном комитете республики. В ведомстве уточнили, что предварительное расследование по уголовным делам завершено.

Следствие установило, что 42-летний житель Минска осенью 2023 года договорился с иностранной организацией, действовавшей в интересах экстремистского объединения, о сборе сведений об ИК в Новополоцке. Он получил банковскую карту, зачислил на нее деньги и поместил карту в тайник, о котором сообщил иностранным кураторам. Кроме того, фигурант вместе с 36-летним сообщником переводил прибыль от их фирмы за границу экстремистским группировкам, которые занимались дестабилизацией обстановки в стране.

Еще одним фигурантом стал 68-летний пенсионер из Воложинского района. В июле 2022 года мужчина, завербованный Главным управлением разведки Минобороны Украины, за деньги собирал личные данные и номера телефонов местных милиционеров для давления на них и вовлечения в антигосударственную деятельность. Действия всех обвиняемых квалифицированы как госизмена и финансирование экстремизма, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Томской области несовершеннолетний был признан виновным в государственной измене и попытке совершения теракта на участке железной дороги. Суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.