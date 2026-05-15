15 мая 2026 в 18:49

Лукашенко напомнил о санкциях США и назвал страну «молодцом»

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом заявил, что его страна в прошлом году получила две трети гуманитарной помощи от США — «несмотря на санкции». Он также поблагодарил Соединенные Штаты и назвал их «молодцами», передает Telegram-канал «Пул Первого».

Вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще две трети всей гуманитарной помощи, которую получаем в Белоруссии, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно! Говорят: «Санкции, санкции», — но американцы молодцы, — сказал Лукашенко.

До этого Лукашенко заявил, что в США есть много чего положительного, но и «дури тоже хватает». Он провел аналогию с распадом Советского Союза, в котором, по мнению политика, также было немало проблем. Глава государства подчеркнул, что страна требовала реформирования, однако он выступал против.

Политик также подчеркнул, что США следует поучиться демократии у Белоруссии. Он обратил внимание, что в его стране реальной демократии во много раз больше, чем в Соединенных Штатах. Глава республики резко раскритиковал внешнюю политику США, назвав их самыми настоящими диктаторами.

