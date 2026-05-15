«Не допущу»: Бикбаев раскрыл отношение к мату в театре

Бикбаев заявил, что против использования мата в своих постановках

Дмитрий Бикбаев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец и художественный руководитель театра «Покровка. Театр» Дмитрий Бикбаев заявил, что в своих постановках не приемлет использование нецензурной брани. Во время показа спектакля «Москва. Сумерки» он пояснил, что не навязывает свою позицию, однако выступает за воспитание публики, которая будет воспринимать происходящее на сцене исключительно как искусство, передает корреспондент NEWS.ru.

Я стараюсь не быть истиной в последней инстанции. Я знаю, чего я никогда не допущу у себя в постановках и в театре, который мне доверили вести. Это, конечно, и нецензурная лексика, и оголенка, и все, что с этим связано. Я считаю, что театр — это про искусство. Здесь должен быть автор, убедительный профессиональный коллектив, — сказал Бикбаев.

Ранее худрук выразил мнение, что искусственный интеллект не сможет заменить живого актера на сцене. По его словам, театр как живой вид искусства существует только в момент эмоционального контакта между человеком на сцене и зрителем в зале. Бикбаев подчеркнул, что именно этот уникальный диалог и рождает настоящее театральное искусство.

Олеся Аксенова
Наталия Петренко
