Худрук Театра на Покровке рассказал, сможет ли ИИ заменить живого актера Худрук Бикбаев: искусственный интеллект никогда не заменит актера на сцене

Искусственный интеллект не сможет заменить живого актера на сцене, заявил художественный руководитель Театра на Покровке Дмитрий Бикбаев на торжественном открытии III Международного фестиваля «Точка А». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, театр как живой вид искусства существует только в момент эмоционального контакта между человеком на сцене и зрителем в зале. Худрук подчеркнул, что именно этот уникальный диалог и рождает настоящее театральное искусство.

Я думаю, что на сцене все-таки искусственный интеллект ни в коем случае, так же как и робот-артист, не заменит [актера], потому что театр — живой вид искусства, и театр случается только в те моменты, когда живой человек видит другого живого человека, который испытывает эмоции, — сказал Бикбаев.

Он объяснил, что не может испытывать сопереживание к машине, поскольку та является неодушевленным предметом. По его убеждению, только человеческая душа и подлинная эмоциональность способны породить истинную радость от театрального искусства.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить инженеров и конструкторов в России в ближайшее время. По его словам, ИИ сегодня способен выполнять лишь отдельные операции, но для комплексных разработок необходим человеческий разум.