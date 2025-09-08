Глава Ростеха рассказал, кому не стоит опасаться замены на ИИ

Искусственный интеллект не сможет заменить инженеров и конструкторов в России в ближайшее время, приводит LIFE.ru слова главы Ростеха Сергея Чемезова. По его словам, ИИ сегодня способен выполнять лишь отдельные операции, но для комплексных разработок необходим человеческий разум.

Здесь человек должен собственным интеллектом создавать современные двигатели, современные самолеты и ракеты, — отметил Чемезов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесконтрольное внедрение технологий искусственного интеллекта повышает зависимость человека от подсказок виртуальных помощников. По ее словам, это может привести к деградации когнитивных способностей. Дипломат сравнила внедрение ИИ с утратой навыка письма от руки из-за массового перехода на клавиатуру.