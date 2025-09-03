Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 10:16

Захарова сравнила зависимость от ИИ с утратой навыка письма от руки

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Бесконтрольное внедрение технологий искусственного интеллекта повышает зависимость человека от подсказок виртуальных помощников, такое мнение на полях Восточного экономического форума высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это может привести к деградации когнитивных способностей. Дипломат сравнила внедрение ИИ с утратой навыка письма от руки из-за массового перехода на клавиатуру, передает ТАСС.

Вероятна деградация когнитивного аппарата людей по мере роста зависимости от подсказок искусственного интеллекта по поводу и без, которые уводят в сторону от поиска, развития, вашего исследования, — предупредила Захарова.

Она убеждена, что искусственный интеллект заменяет естественное интеллектуальное развитие человека «информационной пустышкой». При этом особенно остро проблема отражается на детях.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Алексей Горелкин предупредил, что использование ИИ в качестве психолога может привести к усугублению ментальных проблем. По его словам, нейросети поддерживают любые идеи собеседника, даже бредовые и опасные.

ВЭФ
МИД РФ
Мария Захарова
искусственный интеллект
