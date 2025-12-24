МИД ответил Западу на слова о «самых трудных 5%» в переговорах

Результаты переговоров РФ и США в Анкоридже на Аляске безальтернативны на мирном треке по Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, которого цитирует «Интерфакс». Дипломат отметил, что для завершения конфликта нужна лишь политическая воля всех сторон.

На «той стороне» говорят о том, что последние 5% самые трудные, но ведь это 5%, а не 55%, — подчеркнул Рябков.

Так замминистра иностранных дел ответил на слова президента Финляндии Александра Стубба. Лидер говорил о «самых сложных 5%» мирного процесса. Рябков также призвал воспринимать происходящее с реализмом.

Ранее замглавы МИД пообещал, что безопасность и нормальная жизнедеятельность Калининградской области будут гарантированы всей мощью России. Рябков подчеркнул, что регион является неотъемлемой частью государства.

Также дипломат отметил сходство между установками Москвы и Вашингтона по вопросу, касающемуся формирования каркаса в рамках урегулирования украинского кризиса. Рябков ответил на вопрос, действительно ли Россия и США действуют в унисон в этом направлении.