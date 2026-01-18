Российские солдаты сбили 220 БПЛА и шесть авиабомб ВСУ

Вооруженные силы России сбили шесть управляемых авиабомб и девять снарядов HIMARS за сутки, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также было ликвидировано 220 беспилотников.

Сбиты шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что Украина включила наземных роботов DevDroid TW 12.7 в бой на фоне острого дефицита людей в рядах ВСУ. По данным британских аналитиков, беспилотное устройство с крупнокалиберным пулеметом M2 Browning по габаритам можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем.

Утром 18 января пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 23 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, еще по четыре БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями.