В рядах ВСУ появились наземные роботы из-за острой нехватки бойцов Telegraph: Украина включила наземных роботов в бой из-за нехватки людей в ВСУ

Украина включила наземных роботов DevDroid TW 12.7 в бой на фоне острого дефицита людей в рядах ВСУ, передает The Telegraph. По данным британского издания, беспилотное устройство с крупнокалиберным пулеметом M2 Browning по габаритам можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем.

Нехватка солдат до сих пор остается серьезной проблемой. Поэтому на востоке Украины применяют беспилотное наземное транспортное средство, называется DevDroid TW 12.7, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что на Украине запускается система, при которой военнослужащие получают цифровые баллы и обменивают их на военную технику через онлайн-маркетплейс. Автором соответствующей инициативы стал новый глава Минобороны страны Михаил Федоров.

Также стало известно, что ВСУ начали перебрасывать резервы в Харьковскую область. По информации источников, в том числе в регион отправляют спецподразделения Главного управления разведки Украины на фоне нехватки личного состава и высоких потерь. Кроме того, украинские войска отступают с занимаемых позиций и минируют брошенные окопы.