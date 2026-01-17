Стало известно, кого ВСУ решили перебросить в Харьковскую область ВСУ перебрасывают спецназ ГУР в Харьковскую область

Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы в Харьковскую область, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, в том числе в регион отправляют спецподразделения Главного управления разведки Украины.

Противник перебрасывает резервы, в том числе спецподразделения ГУР, — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что ВСУ начали переброску резервов на фоне нехватки личного состава и высоких потерь. Кроме того, украинские войска отступают с занимаемых позиций и минируют брошенные окопы.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в зоне ответственности российской группировки войск «Север» в ходе боестолкновений было ликвидировано более 155 военнослужащих ВСУ, уничтожены бронетехника, автомобили и артиллерийские орудия. Также были нанесены удары по формированиям противника в районах населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.

До этого источник в российских силовых структурах рассказал, что на различных направлениях СВО были ликвидированы пять офицеров украинской армии. Один из них был заместителем командира батальона штурмовой бригады «Лють».