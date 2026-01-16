Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 02:15

В зоне СВО ликвидировали пять офицеров ВСУ

ТАСС: в зоне СВО ликвидировали пять офицеров ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
На различных направлениях СВО ликвидированы пять офицеров украинской армии, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Уточняется, что один из них был заместителем командира батальона штурмовой бригады «Лють».

Заместитель командира батальона штурмовой бригады «Лють» майор полиции Александр Куралех ликвидирован в ДНР, — отметил собеседник агентства.

По его словам, такого результата помогла добиться слаженная работа разведки и операторов ударных беспилотников. Данные о командных пунктах, где и ликвидируют офицеров ВСУ, постоянно выявляются, а потом передаются дроноводам, сказал источник.

Ранее в российском военном ведомстве уточнили, что за сутки ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В Минобороны РФ пояснили, что удары были нанесены по ключевым объектам, которые обеспечивают боевые возможности украинских вооруженных сил.

Также в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что средства ПВО в ночь на 15 января ликвидировали в небе над Россией более 30 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглось шесть регионов страны, также дроны были сбиты над акваторией Азовского моря. 19 БПЛА удалось сбить над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Брянской области, пять — над территорией Волгоградской области.

