В Минобороны сообщили о поражении командных пунктов и складов ВСУ

Российские вооруженные силы за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что удары были нанесены по ключевым объектам, которые обеспечивают боевые возможности украинских вооруженных сил.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что средства ПВО в ночь на 15 января ликвидировали в небе над Россией более 30 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны, также дроны были сбиты над акваторией Азовского моря. 19 БПЛА удалось сбить над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Брянской области, пять — над территорией Волгоградской области.