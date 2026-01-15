Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 07:16

Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Россией за ночь

ПВО ПВО Фото: МО РФ
Средства ПВО в ночь на 15 января ликвидировали в небе над Россией более 30 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны, также дроны были сбиты над акваторией Азовского моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 19 БПЛА удалось сбить над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Брянской области, пять — над территорией Волгоградской области. По одному дрону было уничтожено над Белгородской, Курской и Воронежской областями, еще один беспилотник — над Азовским морем.

Ранее ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории ЛНР. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал жуткие кадры последствий атаки украинских БПЛА на регион. ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, предположительно, беспилотниками типа FP-1. Эти дроны длиной 3,5 метра способны пролетать до 1200 километров.

