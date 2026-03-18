18 марта 2026 в 14:24

Почти 30 «птичек» ВСУ сгорели в небе над Россией за несколько часов

Минобороны РФ: за пять часов над Россией сбили 28 украинских беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дежурные средства противовоздушной обороны за пять часов перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны России. Атаки дронов отражались в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Согласно сообщению оборонного ведомства, все уничтоженные аппараты относились к типу самолетных. Наибольшее число беспилотников — 13 единиц — было сбито над территорией Краснодарского края. Еще три БПЛА ликвидированы в небе над Ставропольским краем и два — над территорией Крыма. Кроме того, семь дронов уничтожено над акваторией Азовского моря и три — Черного.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрелов и атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в регионе погиб один мирный житель и 10 получили ранения. Среди пострадавших, по его словам, оказались трое детей.

Прежде зампред правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил, что здание с эвакуированными жителями Херсона было повреждено в результате ночной атаки беспилотников. По его словам, жертв и пострадавших нет, люди были оперативно переселены.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

